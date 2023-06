Reportage • 06:00 Limburg hoopt op supertelescoop, diep onder de löss Frank Gersdorf Limburg en Den Haag hopen dat de Europese Einstein-telescoop naar het grensgebied met België en Duitsland komt. Het miljardenproject kan de hele regio een stimulans bieden. 'Het zal techbedrijven aantrekken die ons eerst niet hadden zien staan.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Universiteit van Maastricht Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen