Analyse • 15:37 Peking heeft zijn economie zelf klemgezet Anouk Eigenraam China’s economisch herstel hapert. Hoge jeugdwerkloosheid, terugvallende industriële productie, achterblijvende consumptie en een torenhoge schuldenlast drukken allemaal zwaar op de economie. Voor een groot deel is dat dankzij Pekings eigen toedoen.

