Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom een instabiel stroomnet een hogere energierekening oplevert Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Ons stroomnet is steeds vaker uit balans en dus moet netbeheerder TenneT noodvermogen inroepen om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Energieredacteur Bert van Dijk legt uit dat daardoor de energierekening van consumenten tot €90 per jaar is gestegen. BinckBank moet van toezichthouder AFM een boete betalen van €530.000. De onlinebank heeft te riskante producten verkocht aan onervaren beleggers. Bankenredacteur Mathijs Rotteveel vertelt dat moederbedrijf Saxo niet is geschrokken van de boete. Economisch succes wordt afgemeten aan groei, maar volgens aanhangers van de Degrowth-beweging laat je dan de donkere kanten daarvan buiten beschouwing, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt wat deze beweging wil in plaats van economische groei. Lees ook Energierekening omhoog vanwege instabieler stroomnet BinckBank beboet door AFM voor verkoop van te riskante producten Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml