17:28 Droogte bezorgt akkerbouwers nu al kopzorgen Heiko Jessayan Drieëndertig dagen aanhoudende droogte bezorgt akkerbouwers en tuinders kopzorgen. En weersvoorspellingen bieden geen uitzicht op regenbuien. Waterschappen volgen de situatie op de voet.

Foto: Jeffrey Groeneweg/ANP