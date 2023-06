Reportage • 11:02 Surinamers worstelen met torenhoge inflatie en nepotisme Jean Dohmen Hoge inflatie houdt Suriname in zijn greep. De kloof tussen arm en rijk groeit en de regering van Chan Santokhi heeft te lang gewacht met ingrijpen. Komt het nog goed met het land dat in 2025 vijftig jaar onafhankelijk is? 'Suriname is moreel failliet. Je ziet de spanning groeien.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ranu Abhelakh voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen