Analyse • 16:54 Weer droomt een Italiaans politicus over een brug naar Sicilië Anouk Boone De brug kostte in de afgelopen decennia al zo'n miljard, alleen aan haalbaarheidsstudies. Nu is het Matteo Salvini die Sicilië wil verbinden met het Italiaanse vasteland. Experts en veel bewoners zijn sceptisch over de Messinabrug. ‘Het is ook dit keer een sprookje.’

