Analyse • 12:00 Ruilt Argentinië echt z'n peso in voor de dollar? Ignacio Olivera Doll De Argentijnse munt zit — alweer — in een diepe crisis en presidentskandidaat Javier Milei wil de peso uit zijn lijden verlossen en overstappen op de dollar. Maar de herinneringen aan de Amerikaanse 'greenback' zijn traumatisch in Buenos Aires.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Maria Amasanti/Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen