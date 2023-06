10:30

Op ketenen gegrondvest

Nederland moet zich opmaken voor een intensief debat over de slavenhandel en onze rol daarbij. Zo'n debat is hoognodig. Want de gevolgen van de slavernij werken tot op de dag van vandaag door in de maatschappij. De vraag is zelfs gewettigd hoeveel we anno 2023 werkelijk zijn opgeschoten.