16:43 Nederland en Spanje versterken samenwerking in groene waterstof Richard Hogenkamp Voor de tweede keer in vier maanden bezoekt een Nederlandse delegatie Spanje. Dit keer is ook koning Willem-Alexander erbij, en worden deals gesloten op het gebied van groene waterstof. ‘De koning opent vele deuren om voor elkaar te krijgen dat we de Spaanse zon kunnen verschepen naar Nederland.'

Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP