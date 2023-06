Reportage • 14:20 Aan de grens tussen Rusland en China koop je niks voor grenzeloze vriendschap Anouk Eigenraam De vriendschap tussen Rusland en China kent geen grenzen, verklaarden de presidenten Poetin en Xi vorig jaar. Maar aan de oostelijke grens, nabij Vladivostok, valt daar wel wat op af te dingen. Ook van de toegenomen handel tussen de twee landen sinds de oorlog in Oekraïne profiteert de lokale bevolking niet. ‘Het gaat slecht in Rusland.’

