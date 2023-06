Analyse • 20 juni 15:00 China is net zo vergrijsd als Japan rond 1990, maar wel een stuk minder rijk Marcel de Boer Japan was in de late jaren tachtig van de vorige eeuw bezig de wereld te veroveren. Maar plots liep er zand in de motor. Kan het zijn dat China een vergelijkbaar pad volgt? De overeenkomsten zijn groot.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Cfoto/Getty Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen