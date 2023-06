15:11

Suiker: bittere handel, zoete oorsprong

Geen product is inniger verbonden met de slavenhandel dan suiker. Ooit alleen bereikbaar voor superrijken, maar de massale inzet van slaafgemaakten op suikerrietplantages in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied maakte een explosie van de suikerconsumptie in Europa mogelijk, beschrijft Ulbe Bosma in zijn nieuwe boek 'The World of Sugar'.