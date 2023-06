13:59 ‘ChatGPT nu al uitrollen was een van de meest onverantwoorde dingen van de voorbije decennia’ Kris Van Hamme Het is volgens topeconoom Daron Acemoglu een nieuw dieptepunt in onze omgang met technologische vooruitgang: politici die aankloppen bij leidende AI-ondernemers voor advies. De MIT-hoogleraar, auteur van een zeer actueel boek, waarschuwt voor uitholling van het onderwijs en verdere ondermijning van een faire welvaartsverdeling. 'De illusie dat AI tot veel in staat is, moedigt luie automatisering aan.'

