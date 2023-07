17:00 Platformwerker is nog volop voer voor rechtszaken Lien van der Leij Bonden en freelanceplatforms voeren al jaren een verbeten strijd om de status van de kluswerker. Aanscherping van de criteria rondom het zzp-schap en een Brusselse platformrichtlijn moeten duidelijkheid scheppen, maar er is nog veel getrouwtrek om de platformwerker. Woensdag staan Temper en de bonden tegenover elkaar in de rechtbank.

