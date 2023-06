12:36 Een paar honderd gulden voor een 'arme stakker' Jean Dohmen Slavernij was eeuwenlang de kurk waar de Surinaamse economie op dreef. Zonder de aanvoer van steeds weer nieuwe slaafgemaakten waren plantages ten dode opgeschreven. De planters gingen niet zachtzinnig met hun bezit om. De vervanging van gestorven slaven stond in de begroting onder het kopje 'jaarlijks onderhoud'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ranu Abhelakh voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen