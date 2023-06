Reportage • 12:59 'Stop maar met het bouwen van windmolens op land' Bert van Dijk Met de aanzienlijke toename van de zonnestroomproductie in Nederland en de ambitieuze doelstellingen voor windenergie op zee, rijst de vraag of er nog wel behoefte is aan extra windmolens op het land en grootschalige zonneparken. Hoewel regio's momenteel vasthouden aan hun plannen, is er ook verzet onder de bevolking in bepaalde gebieden.

