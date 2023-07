Interview • 11:40 Nobelprijswinnaar Douglas Diamond: 'Dit is hét moment om na te denken over grotere kapitaalbuffers' Marcel de Boer Sociale media hadden niet het grootste aandeel in de val van enkele voorname regionale banken in de Verenigde Staten. Juist de Federal Reserve heeft gefaald, stelt Douglas Diamond, die in 2022 de Nobelprijs voor economie kreeg uitgereikt voor zijn onderzoek naar bankruns.

