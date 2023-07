Analyse • 12:16 'Macron-show' zet Amsterdams valutafonds in de spotlights Marijn Jongsma Het huidige financiële systeem benadeelt arme landen en moet op de schop, verklaarden wereldleiders vorige maand in Parijs. Ze zien een belangrijke rol voor de Nederlandse 'valutaverzekeraar' TCX die voor die kwetsbare staten de risico's van dollarleningen afdekt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Christophe Petit Tesson/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen