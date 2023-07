13:30 Portugal wil trots blijven op zijn verleden - daar past kritiek op de slavenhandel niet bij Han Dirk Hekking Geen land had een grotere rol in de Trans-Atlantische slavenhandel dan Portugal. De Portugezen brachten miljoenen Afrikaanse slaafgemaakten naar Zuid-Amerika. Excuses daarvoor zijn uitgebleven. Zelfs een slavernijmonument komt niet van de grond. 'De gemeente wees ons een parkeerterrein toe.'

