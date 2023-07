Analyse • 14:01 China heeft meer belastinginkomsten nodig, maar riskeert verzet van de middenklasse Tom Hancock Het huidige financiële beleid van China is onhoudbaar. Om toch voldoende inkomsten te genereren moet de belasting omhoog, maar daarmee loopt president Xi wel het risico de rijken en de middenklasse van zich vervreemden.

