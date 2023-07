Profiel • 16:00 Een technocraat die voor stabiliteit in de Chinese economie moet zorgen Roos van Riel Zijn benoeming als de nieuwe partijsecretaris bij de Chinese centrale bank mag dan wel verrassend zijn, voor vuurwerk zal het niet zorgen. Pan Gongsheng moet zijn jarenlange ervaring nu inzetten om de vele brandjes binnen de Chinese economie te blussen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Roman Pilipey/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen