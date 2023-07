Podcast • 05:00 Dagkoers: De beste zakenbank had een slecht kwartaal Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Pensioenbeleggers willen beleggen in duurzame bedrijven, maar dan willen ze wel kunnen zien hoe groen de bedrijven precies zijn. Een Europees wetsvoorstel hierover gaat volgens de beleggers nog niet ver genoeg. Pensioenenredacteur Puck Sie vertelt dat dit komt doordat bedrijven de afgelopen maanden flink hebben gelobbyd in Brussel om de standaarden af te zwakken. Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs boekte afgelopen jaar 58% minder winst dan een jaar eerder. Daarmee had de bank zijn slechtste kwartaal in bijna zes jaar. Volgens Lennart Zandbergen, correspondent in de Verenigde Staten, zijn de initiatieven van de bank op de consumentenmarkt niet succesvol. Dit terwijl daar juist op werd ingezet, om minder afhankelijk te zijn van de nogal wisselende inkomsten uit het begeleiden van fusies en overnames. De hardnekkig hoge Britse inflatie is nu echt aan het dalen. Woensdag werd bekend dat de prijzen met 7,9% stijgen, minder dan de verwachte 8,2%. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk Joost Dobber legt uit daarmee ook de kans afneemt dat de Bank of England komende maand opnieuw de rente zal verhogen. Lees ook Grote pensioenbeleggers: Europees voorstel over duurzame bedrijfscijfers schiet tekort Terugzakkende inflatie geeft Bank of England eindelijk speelruimte Goldman Sachs draait slechtste kwartaal in jaren