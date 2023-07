06:00 Nout Wellink: ‘Midden in een storm in een klein roeibootje gaan zitten is een beetje naïef’ Marcel de Boer Marijn Jongsma Het 25-jarig bestaan van de Europese Centrale Bank is geruisloos voorbijgegaan. In 1998 stond de toenmalige president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, aan de wieg van de nieuwe organisatie. Hij is kritisch, maar ziet de eurozone wel overleven. ‘Dit stelsel is van vitaal belang voor het aanzien van Europa.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Kiki Groot voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen