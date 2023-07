In deze podcastserie gaan FD-redacteuren Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe blijft Nederland ook in de toekomst geld verdienen. Ze spreken met politici, ondernemers en economen. Waar liggen kansen, waar moeten we afscheid van nemen en wat is eigenlijk de rol van de overheid in dit proces?

In deze eerste aflevering spreken zij met Marjan Minnesma. Zij adviseert bedrijven en burgers in de vergroening en heeft met haar stichting Urgenda via de rechter de overheid gedwongen versneld te verduurzamen. Waar moeten we volgens haar mee stoppen? En kan Nederland zonder multinationals?

Presentatie: Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk

Redactie: Bert van Dijk, Pieter Couwenbergh en Jildou Beiboer

Muziek: Visionair Ordinair