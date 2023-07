Podcast • 15:02 Dagkoers: in een kwartier op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Vanaf maandag 24 juli 2023 is Dagkoers op zomerstop. Vanaf maandag 21 augustus verschijnt er elke werkdag weer een nieuwe aflevering van Dagkoers. Tijdens de zomerstop verschijnt er elke zaterdag wel een nieuwe aflevering van onze FD-podcast 'Hoe blijft Nederland geld verdienen'. Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS Luister naar 'Hoe blijft Nederland geld verdienen?' via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml