00:30 Hoe blijft Nederland geld verdienen: De econoom — Ester Barendregt Van onze redacteur Goedkoop Gronings gas is verleden tijd, klimaatverandering staat hoog op agenda en de arbeidsmarkt is permanent krap. En dus is de vraag: waarmee gaan wij in Nederland in de toekomst ons geld verdienen?

