Reportage • 11:38 Vechten om een flat op de vastgelopen Britse huurmarkt Joost Dobber Terwijl alle aandacht uitgaat naar de dure hypotheken van woningbezitters, zitten Britten die op zoek zijn naar een huurwoning met de handen in het haar. De prijzen rijzen de pan uit, het aanbod is te laag, en huurdersrechten schieten tekort.

