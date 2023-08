In deze podcastserie gaan FD-redacteuren Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe blijft Nederland ook in de toekomst geld verdienen? Ze spreken met politici, ondernemers en economen. Waar liggen kansen, waar moeten we afscheid van nemen en wat is eigenlijk de rol van de overheid in dit proces?

In deze aflevering spreken zij met Sander Zondag. Hij is de baas van investeringsfonds Obam. Hij belegt daarmee in wat volgens hem de vijftig beste bedrijven van de wereld zijn. Hoe kiest hij de bedrijven waarin hij investeert? Hoeveel Nederlandse bedrijven zitten daar eigenlijk tussen en wat zegt dat over ons verdienmodel?

Presentatie: Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk

Redactie: Bert van Dijk, Pieter Couwenbergh en Jildou Beiboer

Muziek: Visionair Ordinair