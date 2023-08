18:33 Kans op een echte economische crisis is klein: 'Voorlopig ziet het er niet zo slecht uit' Jean Dohmen Nederland is in een recessie beland. Na het eerste kwartaal kromp volgens het CBS ook in het tweede kwartaal de economie. Maar van een crisis is volgens economen geen sprake. 'Het is een gevolg van de extreme steun die het kabinet sinds corona aan de economie gaf.'

