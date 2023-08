De heropening van de Chinese economie na de pandemie is vooralsnog geen succesverhaal. En dat is slecht nieuws voor landen die meeliftten op dit succes, maar goed nieuws voor centrale bankiers uit westerse landen. Volgens redacteur macro-economie Marijn Jongsma zijn de problemen van voor de pandemie in China nog niet opgelost.

Vastgoedbedrijf Certitudo zit in de financiële problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd voor een van zijn dochterbedrijven. Het is het eerste grotere vastgoedbedrijf dat met zijn schulden in problemen raakt door verslechterde marktomstandigheden. Vastgoedredacteur Erik van Rein vertelt dat met name de gestegen rente een groot probleem is voor de onderneming die is betrokken bij grote gezichtsbepalende woningprojecten in Amsterdam, Apeldoorn en Eindhoven.

Na 25 jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer stopt SGP-voorman Kees van der Staaij ermee. Na de val van kabinet Rutte IV waren er al meer dan dertig politici die aangaven niet terug te keren in de landelijke politiek. Politiek verslaggever Bas Knoop legt uit dat volgens deskundigen de positie van de Tweede Kamer verzwakt wordt door de uittocht.