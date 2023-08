In deze podcastserie gaan FD-redacteuren Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe blijft Nederland ook in de toekomst geld verdienen? Ze spreken met politici, ondernemers en economen. Waar liggen kansen, waar moeten we afscheid van nemen en wat is eigenlijk de rol van de overheid in dit proces?

Dit keer spreken zij Diederik Samsom. Hij was kabinetschef van Frans Timmermans. In die hoedanigheid werkt hij in Brussel aan de Green Deal. Welke rol moet de EU spelen in dit proces? Maakt Brussel zich eigenlijk druk om het verdienmodel van de verschillende lidstaten? En hoe verhoudt de Green Deal zich met de IRA?

Presentatie: Pieter Couwenbergh en Bert van Dijk

Redactie: Bert van Dijk, Pieter Couwenbergh en Jildou Beiboer

Muziek: Visionair Ordinair