Analyse • 11:08 De prijs verlagen als de kosten dalen? Waarom zou je? Marijn Jongsma Pieter Lalkens Ondanks grote voorraden en gedaalde prijzen van onder meer kunststof, metaal en energie zien consumenten de prijzen in de winkel nog elke maand stijgen. Wat zijn de oorzaken van die hardnekkig hoge inflatie? Over het relatieve belang van marktaandeel, schouderophalende Nederlanders en kromme redeneringen.

