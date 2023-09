13:40 Terwijl het beleid stilstaat, krimpt de veestapel Vasco van der Boon Maureen Blankestijn Het landbouwbeleid van het demissionaire kabinet is verlamd. Onderhandelaars over het mislukte landbouwakkoord likken hun wonden. Politici breken zich nu het hoofd over de agrarische paragraaf voor hun verkiezingsprogramma. Het FD peilde de stemming onder boeren, belangenbehartigers en wetenschappers. Daaruit blijkt berusting over krimp van de veestapel.

