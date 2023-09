Analyse • 12:10 Kooiviskwekerijen in Afrika willen het hele continent van voedsel voorzien Andrea Dijkstra Steeds meer ondernemers kweken vis in kooien op inlandse meren in Sub-Sahara-Afrika. De opkomende industrie draagt bij aan een grotere voedselzekerheid op het continent maar met de groei komen de nodige uitdagingen. Er gaat nog te veel geld op aan duur visvoer van geïmporteerde grondstoffen.

