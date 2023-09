05:00 Dagkoers: Mollie reorganiseert voor het eerst Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Ze waren dé verrassing bij de start van het huidige kabinet: megafondsen van tientallen miljarden euro's voor de klimaat- en stikstofdoelen. Met zoveel geld zou de transitie naar een economie met minder CO₂-uitstoot en minder milieuvervuiling bijna pijnloos zijn, was het verhaal. Maar of we deze fondsen na de verkiezingen nog terugzien, is volgens Den Haag-correspondent Cor de Horde zeer de vraag. Het Amstelveense college van B&W gelooft niet meer in de levensvatbaarheid van het Cobra Museum door aanhoudende financiële malheur. Het College wil de subsidie stopzetten, maar zet de deur wel op een kier voor een grondig reorganisatieplan. Het verbeterplan dat het museum eerder al opstelde was volgens de wethouder onvoldoende en kwam vooral neer op een roep om meer geld, vertelde hij redacteur Alwine de Jong. Na jaren van ongebreidelde groei moet het Amsterdamse fintechbedrijf Mollie reorganiseren en in zijn personeelsbestand snijden. Het is voor het eerst dat de betaaldienstverlener en voormalig investeerderslieveling ingrijpt en afstand neemt van zijn agressieve groeiplannen. Onze fintechredacteur Rutger Betlem legt uit wat dit betekent. Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS Lees ook Toekomst miljardenfondsen staat op het spel na val kabinet Betaalbelofte Mollie snijdt in kosten na jarenlange groei Amstelveens bestuur is alle geloof in Cobra Museum kwijt image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml