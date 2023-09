Julius J., de eigenaar van beleggingsfonds Romanum Capital, is verdachte in een lopend fraudeonderzoek. Dat bevestigt de curator van een van zijn bedrijven. J. beloofde te investeren in aandelen, met geld dat zijn klanten bij banken leenden. De Autoriteit Financiële Markten stelde echter vast dat de inleg niet of nauwelijks is geïnvesteerd, maar door J. is gebruikt voor privé-uitgaven en betalingen aan andere klanten. Onderzoeksredacteur Sonny Motké vertelt wie hij eigenlijk is en hoe hij te werk ging.

Ondanks grote voorraden en gedaalde prijzen van onder meer kunststof, metaal en energie zien consumenten de prijzen in de winkel nog elke maand stijgen. De prijs van voedsel steeg dit jaar zelfs met 16%. Wat zijn de oorzaken van die hardnekkig hoge inflatie? Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt over het relatieve belang van marktaandeel, schouderophalende Nederlanders en kromme redeneringen.

De technologie van Arm zit in 99% van alle smartphones. Geen wonder dat de beursgang van het chipbedrijf een van de grootste van het jaar belooft te worden. Maar een concurrent wint aan terrein. En volgens redacteur telecom en technologie Sandra Olsthoorn is de toekomst van het bedrijf niet per se rooskleurig.