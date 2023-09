Reportage • 16:20 Florentijnen roepen om verandering: ‘Rijken kopen onze stad op’ Anouk Boone Florence wordt steeds exclusiever, stellen bezorgde burgers die geen betaalbare woonruimte meer vinden in de Renaissancestad. Ze roepen om verandering, maar voelen zich tegengewerkt door de gemeente, die juist claimt voorop te lopen in de strijd tegen de kapitalisatie van historische steden. ‘De stad is onherkenbaar geworden.’

