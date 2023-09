Reportage • 11:57 Hongkong wordt nooit meer zoals het was - maar een mindere variant is ook werkbaar Anouk Eigenraam Drie jaar pandemie en de invoering van een nationale veiligheidswet hebben het imago van Hongkong als financieel centrum in Oost-Azië geen goed gedaan. Maar de stad klimt gestaag uit een dal. ‘Je kan hier nog steeds goed zaken doen.’

