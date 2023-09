05:00 Dagkoers: Advocaten voorspellen golf aan klimaatzaken Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Bedrijven en bestuurders zijn extra kwetsbaar voor rechtszaken nu ze per 2024 verplicht moeten rapporteren over hun impact op het klimaat en de leefomgeving. Experts waarschuwen voor miljardenclaims en bestuurlijke aansprakelijkheid bij de invoering van de nieuwe Europese meldingsplicht CSRD. Onze klimaatredacteur Orla McDonald legt je uit wat de wetgeving precies zal betekenen. Het is alweer tien jaar geleden dat een van de grootste reisbedrijven van toen, Oad, failliet ging. Vandaag kruist de aandeelhoudersfamilie Ter Haar in hoger beroep de degens met Rabobank na een eerder verloren claimzaak. De familie meent dat Oad had kunnen voortleven als de bank het bedrijf meer tijd had gegund. Redacteur Job Woudt praat je bij over zowel de afgelopen tien jaar, als de toekomst van Oad.