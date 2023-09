In deze eerste aflevering van Toegevoegde Waarde duiken we in de wereld van inflatie en het monetaire beleid. Want waarom streven we naar 2% inflatie, en niet naar 0% of 4%? En hoe meten we inflatie eigenlijk?

Om dat uit te zoeken, spreken we met hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij legt uit hoe het 'inflatiemandje' van het statistiekbureau wordt samengesteld en wat er de afgelopen jaren zoal veranderde.

Ook hoor je Bert Colijn, macro-econoom en Europese Centrale Bank-watcher bij ING. Hij vertelt hoe (hyper)inflatie ontstaat, wat er gebeurt bij deflatie én waar het streven naar 2% inflatie nu precies vandaan komt. Kleine spoiler: het heeft iets te maken met een Nieuw-Zeelandse kiwikweker.

Presentatie: Anna Dijkman

Redactie: Anna de Haas en Anna Dijkman

Audiovormgeving: Gijs Friesen