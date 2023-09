Analyse • 17:10 Banken vechten om iedere klimaatexpert Rutger Betlem Nagenoeg elke instelling die zich gecommitteerd heeft aan de klimaatdoelen van Parijs is op zoek naar ESG-experts. Maar groen talent is nauwelijks beschikbaar. Dat brengt de verduurzaming van bedrijven in gevaar.

