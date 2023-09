Het Hilton-hotel in het centrum van het Britse Woking is nog altijd niet geopend. Waar goudgekleurde gevelplaten hadden moeten zitten, is op veel plekken nog het skelet van metaal en isolatiemateriaal te zien. Woking staat niet alleen: vier andere gemeenten in het VK gingen eerder dit jaar als het ware failliet. Correspondent Joost Dobber in Londen legt uit hoe wanbeleid en structurele problemen uitmondden in harde bezuinigingen, hoge gemeentebelastingen en weinig voorzieningen.

Door een kostbare affaire rond gebrekkige apneuapparaten kelderde het aandeel Philips. Hulp was dringend noodzakelijk. En toen meldden zich opeens de steenrijke Agnelli's. Verslaggever Pieter Couwenbergh vertelt over de ontdekking van deze onverwachte 'hoeksteenaandeelhouder'.

Aan de vooravond van nieuwe verkiezingen laait het debat over overheidsfinanciën weer op. Moet een nieuw kabinet de broekriem aanhalen nu geld niet meer gratis is? Economen pleiten voor behoedzame 'ombuigingen', maar verschillen van mening over de mate waarin. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma neemt je mee in het debat.