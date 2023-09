09:10 Dagkoers: Meer dan alleen Prinsjesdag Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van het Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Armoede lijkt een belangrijk onderwerp te worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het bepalen van de armoedegrens is een enorme klus. Zo moet over alles in het huishoudboekje worden nagedacht. Politiekverslaggever Cor de Horde neemt je mee in de berekeningen. De euro heeft een van de zwakste periodes sinds de start in 1999 achter de rug, met negen weken van koersverlies ten opzichte van de dollar. Een zwakke euro maakt de bestrijding van inflatie binnen Europa nog moeilijker. Redacteur Macro-economie Marijn Jongsma vertelt je waar dat verschil vandaan komt. Lees ook 'Havik' Powell brengt euro in glijvlucht Op zoek naar de grenzen van de armoede