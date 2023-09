In deze aflevering gaan we het hebben over economische groei. Het lijkt soms wel een nationale obsessie, maar is dat wel gezond? Is economische groei noodzakelijk of schaden we daarmee onnodig onze planeet? En wat gebeurt er eigenlijk als we het over een andere boeg gooien?

Om dat uit te zoeken, spreken we met Bas Jacobs, econoom en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij legt uit wat economische groei precies is en waarom het bruto binnenlands product (BBP) niet per se gelijk staat aan de welvaart in een land. Ook hoor je van Jacobs wat er gebeurt als de economie stopt met groeien.

Met Econoom Paul Schenderling praten we over postgroei. Aanhangers van die beweging stellen dat eeuwige economische groei niet realistisch is. Ze willen dat er een verschuiving plaatsvindt van een focus op kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei. Schenderling vertelt waarom hij denkt dat postgroei niet alleen beter is voor de planeet, maar ook voor het geluk van de mens.

Presentatie: Anna Dijkman

Redactie: Anna de Haas en Anna Dijkman

Audiovormgeving: Gijs Friesen