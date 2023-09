11:51 Brussel maakt geesten rijp voor omstreden eurobonds Marcel de Boer Ria Cats Marijn Jongsma Gaat Europa straks als één blok de markt op voor de aankoop van windmolens, tanks en hogesnelheidstreinen, te financieren met gezamenlijke leningen? Brussel legt de basis voor een ingrijpende nieuwe stap in de Europese eenwording, maar de weerstand is groot. 'Ik denk dat niet de EU competitiever wordt als we weer nieuwe schulden gaan maken.'

