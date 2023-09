Polen levert geen wapens aan Oekraïne door een opgelopen graanruzie met het buurland. Je hoort van EU-correspondent Ria Cats waarom dat opmerkelijk is en of er zicht is op een einde aan het conflict.

Na de acteurs en schrijvers hebben sinds een week de arbeiders in de auto-industrie het werk neergelegd. Zo zwelt de stakingsgolf in de VS verder aan. De strijdbare vakbond UAW probeert met een nieuwe strategie de autoproducenten op de knieën te krijgen. Onze correspondent in New York Lennart Zandbergen legt je uit dat staken er daar net iets anders aan toe gaat dan hier.

Er is sinds dit voorjaar weer wat te kiezen op de energiemarkt. De keuze voor een contract is zelfs ingewikkelder dan ooit. Je hoort van redacteur Eva Rooijers wat de belangrijkste veranderingen zijn. En waar moeten we op letten in aanloop naar het nieuwe stookseizoen?