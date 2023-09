14:01 Werkgevers wanhoop nabij: 'Dit doet denken aan de jaren 70. Politiek bepaalt, bedrijfsleven betaalt' Marijn Jongsma Het bedrijfsleven vreest te moeten opdraaien voor een grootscheepse koopkrachtimpuls van een nieuw kabinet. 'Over tien jaar kijken we terug, en denken we: shit, we hebben iets kapotgemaakt.'

