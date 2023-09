12:12 Fifa draait geldkraan voor spelersagenten dicht Achmed Majid Voor voetbalzaakwaarnemers gaat een limiet gelden voor de commissie die ze ontvangen op een transfer of een contract. Het is een van de maatregelen van voetbalbond Fifa om meer grip te krijgen op de wereld van intermediairs en agenten in het voetbal. Aan hun lucratieve verdienmodel dreigt een einde te komen. 'Fifa wil een bedrijfstak liquideren.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

FOTO: Imago Sportfotodienst GmbH/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen