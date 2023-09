Podcast • 05:00 Dagkoers: Booking en Brussel in de clinch door overname Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De Europese Commissie blokkeert een grote overname van hotelboekingbedrijf Booking Holdings. Het bedrijf wilde voor €1,63 mrd het Zweedse onlinereisbureau Etraveli Group overnemen, maar wist de zorgen in Brussel over groeiende marktmacht niet weg te nemen. Booking kondigde aan het besluit aan te vechten, vertelt redacteur technologie Jasper Houtman. Het Openbaar Ministerie erkent dat het fouten heeft gemaakt in de omgang met vertrouwelijke informatie tussen strafrechtadvocaten en hun cliënten. Niet alleen voldeden interne procedures niet aan de wet, ook hebben opsporingsfunctionarissen die procedures niet in alle gevallen goed gevolgd. Het OM wil er 'alles aan doen om herhalingen te voorkomen', vertelt onderzoeksjournalist Bart Mos. Het Brabantse vastgoedbedrijf Certitudo stapelde de afgelopen jaren lening op lening. Dat leidde ertoe dat vorige week het faillissement werd uitgeroepen van Certitudo en een reeks dochterbedrijven. Redacteur privaat kapitaal Gerben van der Marel legt uit dat nu de belangen van de benadeelden de komende tijd kunnen gaan botsen.