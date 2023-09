De Tweede Kamer was het er snel over eens, maar in de Eerste Kamer strandde het wetsvoorstel alsnog op het nippertje: het recht op thuiswerken. Ondanks sympathie voor het idee, twijfelde een meerderheid van de senatoren of de wet wel nodig is. Elfanie toe Laer, redacteur arbeidsmarkt, legt uit waarom de wet nice to have, maar niet need to have is.

Overheden proberen de rekening voor schade door klimaatplagen bij de grote oliebedrijven te leggen. Het is een kwestie van tijd voordat overheden elkaar voor de rechter dagen. Redacteur Pieter Couwenbergh vertelt je hoe reëel het is dat de oliebedrijven daadwerkelijk opdraaien voor de schade die ze veroorzaken.

Koopjesketen Big Bazar is failliet. De winkelketen kampte met een schuldenlast van ongeveer €30 mln bij leveranciers, verhuurders en de Belastingdienst. De ongeveer 1300 medewerkers kregen enkele uren voordat de rechtbank Amsterdam het faillissement uitsprak al een tik te verwerken. Retailredacteur Jan Braaksma legt uit wat die gebroken belofte inhoudt.